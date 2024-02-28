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立院召委選舉2/29登場 藍白是否合作受矚目

2024/2/28 14:42（2/28 15:19 更新）
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圖為2021年立法院舉行常設委員會召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
圖為2021年立法院舉行常設委員會召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北28日電）立法院29日將舉行召委選舉，外界關注藍白黨團是否合作。近日傳出國民黨團可能禮讓交通委員會召委給民眾黨立委林國成，林國成今天受訪表示，國民黨團若釋出善意他相當感激，但他目前沒接獲任何訊息。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日將舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據朝野黨團的席次比例，藍綠可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次，但外界也關注，藍白是否在召委選舉有合作可能。

國民黨團總召傅崐萁25日曾表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作。但民眾黨團總召黃國昌多日重申，沒有這方面訊息，且改革比位置重要，人民期待跳票多年的法案儘速通過，因此希望跟國民黨團三長先就有共識且欲共推的優先法案交換意見。

近日政壇不斷傳出國民黨團要禮讓1席委員會召委，從司法及法制、財政、衛生環境與社會福利都有風聲，昨天傍晚則傳出可能禮讓交通委員會召委給林國成。

林國成今天受訪回應，國民黨團若釋出善意他相當感激，但他目前沒接獲任何訊息。

不過國民黨團擬禮讓1席召委給民眾黨團消息傳出後，引發藍營基層炸鍋。前國民黨秘書長李乾龍昨天表示，「被賣掉還幫忙數錢」，殷鑑不遠，國民黨應該要記取教訓，不要一直侷限在藍白合，為何不藍綠和睦相處，為全民謀福利。

民進黨團幹事長吳思瑤今天透過影片表示，國民黨團打算禮讓交通委員會召委給林國成，讓步非常大，因為交通委員會是立法院重中之重，坐擁龐大的資源、預算。

吳思瑤質疑，難道這是民眾黨立委在立法院長第二輪選舉不投票且暗助韓國瑜的「厚禮」，抑或是民眾黨團被迫要支持國民黨團提出的爭議法案，例如縮短陸配入籍年限等，「這樣的交換不只出賣政治價值，也出賣國會改革」。

吳思瑤指出，國民黨團、民眾黨團言必稱國會改革，但國會改革要落實委員會中心主義、貫徹委員會資深制，民眾黨8席立委僅有黃國昌擔任過立委，其餘7人都是國會新鮮人，不只沒有主持議事經驗，還需花時間學習政策。

吳思瑤批評，藍白權力交換赤裸裸呈現，國民黨跟民眾黨眼中只有政治利益，沒有全民的福祉。（編輯：翟思嘉）1130228

#吳思瑤
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