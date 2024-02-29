劉建國召委選舉投錯票 民進黨團：有停權規範

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（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院今天選舉8個常設委員會召委，衛環委員會召委選舉時，民進黨立委劉建國投錯票，事後為此表示歉意。民進黨團幹事長吳思瑤說，會循內規、會有停權規範，該怎麼進行就怎麼進行，會捍衛黨團紀律。

立法院今天選舉8個常設委員會召委，國民黨未禮讓民眾黨，與民進黨各獲得8席召委，在各常設委員會中，各取得1席召委。

在社會福利及衛生環境委員會的召委選舉，民進黨團發生跑票情況。該委員會朝野共15席，國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席。但投票結果，民進黨立委黃秀芳拿下6票、國民黨立委王育敏拿下8票、劉建國拿下1票。

劉建國事後接受媒體訪問，對於獲得1票是否為不小心，他說，真的很抱歉，大家都依照一定的決定做事情。是否擔心受到黨紀處分，他說，該接受就必須接受，這當然是不小心的，他覺得非常抱歉。

此外，民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會。媒體詢問，劉建國召委選舉投給自己，沒有投給黨團推派的人選，是否有相關懲處。

吳思瑤說，民進黨的紀律清楚也有清楚規範，且會嚴格執行。她知道劉建國今天早上因為來的比較趕，在催促下可能時間趕了一點，至於投票結果沒有跟黨團一致，「我們一定會依循內規、會有停權的規範」，該怎麼進行就怎麼進行，「我們會捍衛我們的黨團紀律」。（編輯：翟思嘉）1130229