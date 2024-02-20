立委發起新南向國家國會議員聯誼會 促進交流

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（中央社記者王揚宇台北20日電）由民進黨立委鍾佳濱、劉建國、許智傑、羅美玲共同發起台灣與泰國、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞、新南向國會議員聯誼會及立法院新住民權益促進會，今天在立法院舉行成立大會，推動國會外交、促進交流。

鍾佳濱表示，2016年總統蔡英文推動新南向政策以來，他便推動台灣與新南向國會議員聯誼會成立，並且已延續第3屆，這幾年台灣有越來越多新住民加入，期待透過國會外交的力量，不僅成為台灣外交部的堅實後盾，也加深民間對彼此文化的了解，未來在農業、醫療、教育等民生議題，台灣也樂於和新南向國家攜手並進，成為民主與自由的聯盟。

許智傑說，近年台灣的外交一直受到中國戰狼外交、金錢外交的壓迫，因此國會外交是台灣外交的活路，而台灣持續推動穆斯林友善觀光，他在立法院交通委員會也成功推動交通部觀光局升格為交通部觀光署，觀光署28日將於雅加達設立台灣觀光服務處，也希望印尼有機會給台灣免簽優惠。

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劉建國表示，最近他有接待3位泰國國會議員到雲林進行農產相關交流，希望持續透過農業等各方面交流，與泰國有更好的發展，未來擔任台灣與泰國國會聯誼會長的職務，會持續的推動2國之間交流，深化經貿交流，讓台灣與泰國共好。

羅美玲指出，作為馬來西亞出生長大的女兒，她一直致力於促進台馬2國密切交流，非常榮幸能成立台馬國會聯誼會，為2國國會議員提供新的平台，增進彼此了解，期盼深化經貿、教育、文化等領域的交流與合作，為台馬關係的發展注入新活力。（編輯：趙蔚蘭）1130220