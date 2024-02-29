立院召委選舉藍綠各獲8席 民眾黨支持國民黨人選

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（中央社記者王承中、王揚宇、林敬殷、范正祥、郭建伸、陳俊華台北29日電）立法院今天選舉8個常設委員會召委，國民黨未禮讓民眾黨，與民進黨各獲得8席召委，在各常設委員會中，各取得1席召委。國民黨立委在蓋完票後集體亮票，民眾黨團也表達會支持國民黨團所提的召委人選。

另外，在社會福利及衛生環境委員會的召委選舉，民進黨團則發生跑票情況。該委員會朝野共15席，國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席。但投票結果，民進黨立委黃秀芳拿下6票、國民黨立委王育敏拿下8票、民進黨立委劉建國拿下1票。

立法院今天舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。

國民黨立法院黨團今天上午召開黨團大會，總召傅崐萁表示，由於未收到民眾黨團提出的召委人選，國民黨團將在各委員會共同支持自己所提的召委人選。另外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，民眾黨團會支持國民黨團所提出的召委人選。

日前外傳國民黨團將禮讓交通委員會的召委給民眾黨立委林國成，交通委員會朝野共有15席立委，國民黨團7席、民進黨團7席、民眾黨團1席。經過全體委員會成員不記名投票，最後國民黨立委陳雪生拿到8票、民進黨立委李昆澤獲得7票，當選召委。而國民黨立委在蓋完選票則是公開亮票，讓現場媒體拍攝。

立法院29日上午舉行常設委員會召委選舉，由民進黨立委李昆澤（中）、國民黨立委陳雪生（右）當選交通委員會召委，兩人握手合影。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日

司法及法制委員會部分，朝野立委共有13席，民進黨6席、國民黨6席、台灣民眾黨1席。投票結果，民進黨立委鍾佳濱得到6票、國民黨立委吳宗憲拿下7票，最終由鍾佳濱、吳宗憲擔任司法及法制委員會召委。特別的是，國民黨立委蓋完選票後公開亮票，讓現場媒體拍攝，而民眾黨立委黃國昌投完票後，與國民黨立委傅崐萁等人握手。

立法院29日上午舉行常設委員會召委選舉，司法及法制委員會由民進黨立委鍾佳濱（左）、國民黨立委吳宗憲（右）當選，兩人握手致意。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日

教育及文化委員會部分，朝野立委共有15席，民進黨7席、國民黨7席、民眾黨1席。投票結果，民進黨立委林宜瑾得到7票、國民黨立委柯志恩拿下8票，最終由林宜瑾、柯志恩當選教育及文化委員會召委。國民黨立委蓋完選票後公開亮票，讓現場媒體拍攝。

外交及國防委員會經投票選舉產生召委，由民進黨立委王定宇、國民黨立委馬文君，擔任召委。國民黨與民進黨各有6名立委參加外交及國防委員會，民眾黨1席。最後選舉結果，馬文君得票7票，王定宇6票，民眾黨立委林憶君投給馬文君。

立法院29日上午舉行常設委員會召委選舉，由民進黨立委王定宇（左）、國民黨立委馬文君（右）當選外交及國防委員會召委，兩人與立法院副院長江啟臣（中）合影。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日

內政委員會部分，因為民眾黨團不同意「推舉」，因此以無記名方式投票。國民黨立委集體蓋完票後向媒體亮票，全數支持無黨籍立委高金素梅，民眾黨立委麥玉珍也亮票，是投給高金素梅；民進黨立委則全數投給吳琪銘。最後由高金素梅獲8票、吳琪銘獲6票，當選內政委員會召委。

財政委員會部分，朝野立委共14席，國民黨團7席、民進黨團6席、民眾黨團1席，經投票選出國民黨立委羅明才、民進黨立委郭國文擔任召委，得票數分別為8票、6票。國民黨立委在投票前，也是集體蓋完票後向媒體亮票。

社會福利及衛生環境委員會召委採投票決定，依據投票結果，民進黨立委黃秀芳拿下6票、國民黨立委王育敏拿下8票、民進黨立委劉建國拿下1票，最終由黃秀芳、王育敏當選社會福利及衛生環境委員會召委。值得注意的是，由於民眾黨團表態要投給國民黨召委，待民眾黨立委陳昭姿投完票後，王育敏也特別邀請陳昭姿與國民黨立委一起合影，並高喊要一起為人工生殖法努力。

立法院社會福利及衛生環境委員會29日上午舉行召委選舉，2席召委分別由國民黨立委王育敏（前右）、民進黨立委黃秀芳（前左）當選。中央社記者翁睿坤攝 113年2月29日

經濟委員會的部分，朝野立委共14席，國民黨團7席、民進黨團6席、民眾黨團1席，投票選出國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委邱議瑩擔任召委，得票數分別為8票、6票。（編輯：蘇志宗）1130229