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搭小黃掉工作手機 日籍工程師謝台中警尋回

2025/6/24 12:26（6/24 12:46 更新）
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來台工作的日本籍工程師福澤（左）日前搭乘計程車遺失工作手機，他焦急地向台中警方報案，經員警協助找到計程車駕駛，並在車內尋獲手機；福澤大讚台灣警方的專業與耐心，讓他感受到溫暖與安心。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年6月24日
來台工作的日本籍工程師福澤（左）日前搭乘計程車遺失工作手機，他焦急地向台中警方報案，經員警協助找到計程車駕駛，並在車內尋獲手機；福澤大讚台灣警方的專業與耐心，讓他感受到溫暖與安心。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年6月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）來台工作的日本籍工程師福澤，日前在台中搭計程車遺失工作手機，經員警協助找到計程車駕駛，並在車內尋獲手機，讓福澤直呼「救了我的工作」，並大讚警方溫暖安心。

台中市警局第六分局今天表示，1名日籍男子17日神情慌張地走進西屯派出所，手裡緊握著護照，焦急用中文夾雜英文訴說手機遺失，員警立即上前安撫對方情緒。

經警方了解，來自日本、在台任職的工程師福澤，他當天疑似在搭乘計程車後，遺失公司配發的工作手機，內含關鍵技術資料，一旦遺失，恐不僅影響團隊進度，更可能讓他面臨失職風險。

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員警獲報後，隨即調閱路口監視器與他的叫車紀錄，循線找到司機，並約定時間。員警陪同福澤回到計程車現場，一同在車內縫隙翻找，最後在駕駛座底部發現手機，福澤頓時眼眶泛紅，頻頻鞠躬說「救了我的工作」，還準備小紅包致贈駕駛。

福澤向警方表示，這次異鄉求助雖充滿壓力，但台灣警方展現的專業與耐心，讓他感受到溫暖與安心。（編輯：吳素柔）1140624

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