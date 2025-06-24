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中東戰火受關注 台灣男排6/25巴林搭機返台

2025/6/24 14:12（6/24 15:33 更新）
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台灣男排遠赴巴林參賽，目前仍照預定行程明天返國。（中央社檔案照片）
台灣男排遠赴巴林參賽，目前仍照預定行程明天返國。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北24日電）在巴林舉行的亞洲男子排球國家盃預計今天落幕，台灣和越南爭第7名。近日中東戰火頻傳，體育署副署長房瑞文今天表示，經外交部聯繫，「男排隊照計畫明天搭機返台。」

亞洲男子排球國家盃從6月17到24日在巴林舉行，台灣預賽和菲律賓、巴基斯坦同組，最終以分組第2晉級8強淘汰賽；8強首戰不敵地主，接著在5-8名排名賽再敗給澳洲，最終只能和越南爭第7名。

近期以色列和伊朗戰火頻傳，許多中東國家也都臨時關閉機場，房瑞文今天接受媒體訪問時表示，男排代表隊成員21人均安，儘管之前巴林國際機場因為戰火暫時關閉，但目前已經正常開放，代表隊也預計按照行程，明晚搭機返台。

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房瑞文也轉達體育署長鄭世忠的關心，「知道選手、教練在巴林一定會有些心情緊張，因此也特地請領隊葉日展妥善照顧教練和選手。」

房瑞文強調，原本還有2個其他的比賽，包括原訂7月在約旦舉辦的首屆IHF世界青少年男子手球錦標賽，將改到9月舉辦；另外，亞洲U16男、女排球錦標賽也改到11月舉行。（編輯：吳素柔）1140624

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