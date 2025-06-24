台中東勢42人集資大樂透中獎 捐消防局採購救災器材

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市東勢區42名民眾集資大樂透包牌中了頭獎，眾人決定將這份幸運化作公益行動，捐贈消防局第二大隊購買救災裝備，強化整體救災能量。

台中市消防局第二救災救護大隊今天召開捐贈儀式記者會，展示中獎人及彩券行捐助獎金所購買的救災裝備，消防局第二救災救護大隊大隊長余易祐代表受贈並回贈感謝狀給42名大樂透集資人代表。余易祐說，這批救災裝備與宣導教具，不僅是物資上的充實，更是精神上的鼓舞。

台中山城地區有台中後花園之稱，每逢假日許多民眾前來遊憩。山城地區有山、有溪流，常發生山域、水域事故需要救援，6月就有2起墜谷事件。

余易祐說，山下消防分隊救災裝備較為簡易，消防員常得自掏腰包購買，但救災器材價格不斐。他提到消防工作「給人希望天使，救人苦難是菩薩」。獲贈獎金用來購買救災裝備、宣導教具等，提升救援效能。

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全福順彩券行黃姓店長表示，中獎後決定化幸運為愛心，除捐款給消防大隊購買救災裝備外，另也捐助地方慈善會，協助弱勢家庭，回饋鄉里。

消防局第二救災救護大隊獲贈新台幣70萬元，用來購買半身及全身安全吊帶、防墜器、繩索保護器等，攻擊水帶包用在火場救災，潛水搜溺水中推進器，提升消防人員在執行救援任務時的行動效率與安全保障，另購買宣導用小型電動消防車及兒童消防衣將用於各項消防宣導與教育活動。（編輯：張銘坤）1140624