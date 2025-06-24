跟騷法施行滿3週年 范雲偕民團提4大訴求促改進

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影片來源：中央社

（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委范雲與民間團體今天表示，跟蹤騷擾防制法施行滿3週年，呼籲政府相關單位檢討修正相關法規，包括跟騷也要有緊急保護令、跟騷受害者資料須保護、加害人要接受教育輔導及檢討跟騷定義「性或性別」要件。

跟騷法於2022年6月1日施行上路，范雲今天與婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬、民間司法改革基金會執行委員李翎瑋、跟蹤騷擾受害者在立法院召開「跟蹤騷擾立法3週年－協助8793位受害者，保護夠了嗎？」記者會，並提出上訴4大訴求，希望給受害者真正有效的保護。

與會受害者指出，她因為拒絕加害者的告白，被跟蹤騷擾將近2年，收入和身心狀況受到嚴重影響，至今仍無法回歸平靜生活。

范雲表示，根據受害者及民間團體陪伴受害者的經驗發現，目前跟騷法還未達到當初立法「阻止跟騷、保護受害者」的目標，有必要檢討法規成效。

范雲說，分析受害者的遭遇及相關統計數據，跟騷法目前有4大問題，包括跟騷定義必須符合「與性或性別有關」要件，可能造成警方不受理或檢察官不起訴跟騷而漏接受害者，以及跟騷法施行3年僅裁定3件相對人治療性處遇計畫，缺乏對加害者教育及輔導功能。

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范雲表示，針對保護令部分，根據司法院統計近3年資料，受害者從聲請跟騷保護令到法院核發，平均需時34天，這段空窗期使受害者膽顫心驚，而在獲得保護令後，跟騷者仍能取得被害人住所電話等資料。

杜瑛秋認為，跟騷法實施至今，針對輕微案件，書面告誡的確可以有效降低再犯，但對於嚴重、持續性案件，需要有更有效、強有力的法律條文，以及後續落實執行才能真正遏止跟騷。（編輯：翟思嘉）1140624