學生控宿舍輔導員性騷案遭指未重啟調查 台大：行政訴訟判決後處理

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（中央社記者陳至中台北10日電）媒體報導，台灣大學一名女學生指控女性宿舍輔導員性騷擾，監察院提出糾正後，校方仍不願重啟調查。台大校方今天解釋，該生已提起行政訴訟，將待行政法院判決後再依法辦理。

「周刊王」今天報導，一名女學生指控宿舍輔導員性騷擾，監察院去年7月曾提出糾正，認為校方未承擔保護學生責任。教育部後續也曾發函，要求對此案重啟調查，但遭台大拒絕。

台大校方今天解釋，女學生（以下稱A生）申訴宿舍輔導員（以下簡稱輔導員）性騷擾案，經性平會調查，結果為「不成立」，A生不服提起訴願，教育部認為性平調查結果並未違法，因而駁回訴願。

台大指出，後續A生不服訴願結果，又提起行政訴訟，目前正於台北高等行政法院審理中。

台大日前透過法院調閱刑事案件卷宗，得知涉案輔導員有被起訴違反跟騷法，但檢察官就輔導員涉及性騷擾、入侵住居或利用權勢猥褻部分，給予不起訴處分。

台大性平會比對後，認定起訴書所述事實與證據並未超出調查報告範圍，不符合法令要件，因而決議不重啟調查，後續將等待行政法院判決後，再依法院判決辦理。

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至於女學生質疑輔導員未被停職。台大指出，輔導員是適用勞動基準法人員，勞基法、勞動契約及台大工作規範，都沒有相關停職的規範。且目前此案還沒有法院判決，如果貿然將輔導員停職，恐有違反勞基法的疑慮。

台大也強調，接獲性騷擾案件後，隨即對A生提供保護協助措施，包括將輔導員調離案發宿舍、更換門鎖及密碼等，且持續提供A生心理諮商輔導，已依法並盡力採取補救措施。（編輯：陳政偉）1140110