味全換新團隊 徐文芳接任董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北24日電）味全昨天完成董事會改選，董事長陳宏裕宣布階段性任務完成，由具備財經專業與策略管理經驗的徐文芳出任新任董事長，原執行長林建宏升任副董事長，副執行長滕以勇升任執行長。味全表示，新團隊將延續既有改革基礎，開啟下一階段營運藍圖。

昨天董事會改選，共選出9席董事，包括6席董事與3席獨立董事，涵蓋食品產業、財務金融與公共事務等領域，新任董事包括簡倍祥、徐文芳、林建宏、張瑞昌、謝孟璋與薛光奇；獨立董事為李治平、賴清跑與鍾美玉。新任董事長徐文芳曾擔任共享棒球暨味全龍球團董事長。

味全表示，展望未來，將持續深化「深耕台灣、發展大陸、放眼國際」三大策略主軸。

台灣事業方面，味全將精耕通路大客戶與新通路、開發會員，並聚焦重點品類與核心品牌經營、創造品質與成本核心競爭優勢、建構系統化與效益化的營運模式，也將展開數位轉型的規劃推動，以因應數位經濟時代的來臨。

大陸事業方面，味全將深耕客戶、聚焦果汁與乳品單品、資源整合以提升成本競爭力、提升供應鏈生產與物流綜效，因應嚴峻的市場競爭與挑戰。

國際事業方面，味全聚焦客戶深度合作並開拓新區域、深耕核心品牌和品類、原物料整合並提升成本競爭力、強化國際區域人才培育、推動外部戰略合作等，加速全球布局。

另外，因應市場變局與組織升級需求，味全啟動以「六大方向」為核心的轉型工程，包括大原料、大單品、大通路、調結構、強組織與建模式，強化價值鏈競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中大原料指整合上游關鍵原物料，味全強化成本與供應優勢；大單品則聚焦明星品類，資源集中並發揮品項規模經濟；大通路為擴大經營主力通路、開拓新型態零售點；調結構為精簡產品線與資源配置，提升營運效率。

強組織為加強人才養成與專業團隊建構；建模式則是數據導向的營運流程與績效管理模式，強化系統效能。（編輯：楊凱翔）1140624