魏應充涉頂新劣油案 另判刑9年2月全案定讞

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頂新前董事長魏應充（前）涉及劣油案，部分犯行判刑定讞。更一審就發回部分判刑9年2月，其中4年10月必須入監執行。最高法院29日駁回上訴，全案定讞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北29日電）頂新前董事長魏應充涉及劣油案，部分犯行判刑定讞。更一審就發回部分判刑9年2月，其中4年10月必須入監執行。最高法院今天駁回上訴，全案定讞，檢方已啟動防逃機制。

魏應充先前已因味全混油案判刑2年入獄假釋出獄，最高法院108年間就頂新劣油案部分判刑定讞後，法院裁定連同味全混油案合併執行4年8月，魏應充於110年1月19日出監至今。

檢方後續將就魏應充所涉頂新劣油案、味全混油案聲請法院再定一次應執行刑，再扣除魏應充先前已執行的刑期，因此實際執行刑期仍待法院裁定。

全案起於民國102年間，大統長基爆發摻混油並添加銅葉綠素事件，引爆一連串油安事件。

魏應充被控在擔任頂新製油負責人期間，自101年1月起至103年10月間止，向越南大幸福公司進口欠缺可供人食用品質的油脂原料，再添加其他品質較佳的原料油精煉後販售，案經彰化地檢署起訴。

一審彰化地方法院判決全案無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，改依食品安全衛生管理法的販賣假冒食品等罪，判處魏應充有期徒刑15年，其中6年得易科罰金。

案經上訴，最高法院108年11月間駁回魏應充26罪的上訴而定讞，確定部分，7罪不得易科罰金，刑期合計5年9月，另19罪得易科罰金。最高法院另將45罪發回台中高分院更一審。

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更一審認為，魏應充等人枉顧應有社會責任及消費大眾身體健康，可預見大幸福公司所販售原料油欠缺可供人食用品質，加以精煉製成食用油產品販售，嚴重影響民眾食品衛生安全及消費者權益。

更一審判決，魏應充販賣假冒食品等39罪成立，19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑，以新台幣1000元折算1日；20罪不得易科罰金部分，判刑9年2月，應執行有期徒刑4年10月。最高法院今天駁回魏應充等人的上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110729