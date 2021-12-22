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買到頂新劣油做咖哩雞肉等產品 味王獲賠918萬

2021/12/22 20:46（12/22 21:16 更新）
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味王向頂新購買油品生產咖哩雞肉等產品，檢警於103年間查獲頂新原料油為劣質豬油，產品遭退貨、下架，台北地院22日判頂新應給付味王918萬餘元。（圖取自維基共享資源，作者Solomon203 ，CC BY-SA 3.0）
味王向頂新購買油品生產咖哩雞肉等產品，檢警於103年間查獲頂新原料油為劣質豬油，產品遭退貨、下架，台北地院22日判頂新應給付味王918萬餘元。（圖取自維基共享資源，作者Solomon203 ，CC BY-SA 3.0）
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（中央社記者林長順台北22日電）味王向頂新購買油品生產咖哩雞肉等產品，檢警於103年間查獲頂新原料油為劣質豬油，產品遭退貨、下架，味王求償新台幣941萬餘元。台北地院今天判頂新應給付味王918萬餘元。

味王主張，味王向頂新購買「香豬油調合油（巧師傅）」為原料，用以生產咖哩雞肉等產品，不料，頂新交付的原料油品於民國103年10月初遭檢警查獲使用動物用飼料油製作的劣質豬油，並經衛生福利部判定為問題油品。

味王表示，如此導致味王生產的商品因消費者退貨、賣場下架、庫存銷毀等損失941萬9876元，提告要求頂新賠償損失。

頂新指出，當時出售給味王的油品符合標準，且味王沒有舉證證明購買香豬調和油用來製作相關產品，也沒有舉證受損範圍和金額，請求法官駁回訴訟。

台北地方法院根據產品明細、銷毀證明等資料，且當時頂新負責人魏應充因製造、販賣不符合衛生標準的食用油，違反食安法等罪被判刑，判決頂新應給付味王918萬4260元。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1101222

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