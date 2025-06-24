吳思瑤：韓國瑜不要再神隱 應履行職責

（中央社記者林敬殷台北24日電）立法院長韓國瑜自14日起迄今沒有公開行程，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天向韓國瑜喊話，立法院正經歷史上最長的延會，「不要再神隱了」，休息夠久，該回來上工。

據媒體報導，韓國瑜是出席兒子在加拿大的畢業典禮。吳思瑤上午在立院議場前舉行輿情回應記者會表示，基於對朝野黨團尊重，韓國瑜無論是公或私的要務，事前先照會一聲，彼此都會尊重。她是在20日院會朝野黨團協調時，被動且訝異知道韓國瑜出國，今天原定要主持院會，不清楚基於何種原因未出席。

吳思瑤說，立法院現在是史上最長的延會期間，到底有哪些重要議案待審議，韓國瑜身為國會議長的職責是什麼，除了主持院會之外，更重要的是主動積極召集朝野協商，讓朝野之間針對法案去異求同，但顯然韓國瑜只醉心於在院會敲下議事槌的光環、時刻，反而要下苦功、認真進行朝野協商的場域，永遠只是過水，甚至自我剝奪朝野協商主持權利。

吳思瑤表示，目前藍白正聯手，要將新台幣4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案中，挪用2300億元來普發現金，這絕對是爭議性的法案，是拿國家安全換取國民黨怕罷免的發現金政策，慷國家之慨，犧牲國防安全，法案後續勢必經過朝野協商，難道又要不協商直接交付表決嗎。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤指出，另一項是黃國昌執意違逆法界專家學者反對，力推法庭直播的法院組織法修正草案，犧牲司法人員，換取黃國昌一個人沒有直播就沒有辦法存活。這項法案後續也勢必又要逕付二讀，不需委員會審查，最終協調的場域，也必然是在朝野協商。

吳思瑤表示，她舉這2個例子要問韓國瑜，難道又要棄守朝野協商的對話，又要坐視爭議大的法案，直接交付表決嗎。韓國瑜可以請假度假出國，該履行的職責，還是要按部就班。她並反問韓國瑜，無視於重大的國安法案被藍白阻擋，若今天再次在程序委員會被藍白阻擋，已被擋下482次，韓國瑜度假回來，把心回調正事，認真用在朝野協商及議事。（編輯：楊蘭軒）1140624