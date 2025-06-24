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台灣大林之晨：電信AI金融戰機齊飛 3面向拉升獲利

2025/6/24 13:37
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（中央社記者江明晏台北24日電）電信業力拚轉型，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大是一艘以AI為核心驅動的科技電信航母，切入AI、資安、雲端等企業服務，同時開展Web3與電信金融等新科技事業，看好「新事業戰機」將拉升獲利引擎。

台灣大哥大今天舉辦記者會，以「科技電信航母引領AI世代 新事業戰機拉升獲利引擎」為主題。

台灣大哥大2024年合併營收達新台幣1994億元，5年放大665億元，2024年每股盈餘（EPS）達4.57元，寫下6年新高；2025年第一季電信本業營業利益年增30%，創近7年新高，稅後淨利年增23%。

林之晨表示，台灣大哥大是一艘以AI為核心驅動的科技電信航母，透過3層次升級策略進化。

林之晨說明，第1層為核心根基層（Telco），以個人用戶事業為主體，穩固SGF（永續成長根基），提供行動通訊與寬頻服務；第2層為創新層，聚焦企業服務，整合雲端、AI、資安、顧問等能力，協助企業AI升級；第3層則為科技事業層，跨足TWEX台灣大虛擬資產交易所、電信金融（TelcoFin）等前瞻事業。

台灣大財務長兼發言人張家麒指出，2024年台灣大合併營收與EBITDA雙創歷史新高，自由現金流較去年成長20%，將持續支撐AI、雲端、Web3及國際事業拓展。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大透過升級型獨門資費組合與多元數位服務導入，推升ARPU成長，月租用戶退租率已降至歷史新低的0.6%，行動服務營收中5G占比達65%。

企業服務事業商務長朱曉幸表示，今年企業服務營收目標成長2成，其中「雲端與AI」預計年增223%，「資安解決方案」則有望年增94%。台灣大戰略投資精誠資訊，雙方合作12項解決方案，另有逾百件潛在合作案，攜手進入政府與企業採購階段，成交案季增5倍。

此外，台灣大攜手美商威德新（Vantage）打造國際級AIDC，預計2025年第4季貢獻營收，並與群聯合作推出地端AI解決方案，協助企業降低90%邊緣AI模型微調訓練 （Fine-tuning）的硬體成本。

台灣大推動電信金融（TelcoFin）科技事業，電信金融副總吳建頤指出，台灣大自2023年跨足金融領域，結合KYC機制、數據分析與用戶基礎，首創「大哥付 你分期」服務，也進軍保險市場，與富邦產險合作，成為全台首家獲金管會核准試辦創新型保險的電信公司，整合國際漫遊與投保服務。

台灣大全資子公司富昇數位成立「台灣大虛擬資產交易所 （TWEX）」，為國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所，上線後湧入超過萬名使用者註冊。

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台灣大Web3事業副總經理暨富昇數位總經理韓昆舉表示，目前台灣僅約5%人口參與虛擬資產市場，仍具高度成長潛力，未來TWEX將陸續拓展定期定額、法人開戶、鏈上金融（On-chain Finance）、去中心化金融（DeFi）。

台灣大永續品牌公關副總劉麗惠表示，台灣大積極實踐低碳營運、發展自然碳匯，去年起推動全球首創的「台灣大藍碳紅樹林復育計畫」，於台江國家公園閒置魚塭種植3000棵紅樹林，預計每年可減碳77公噸。（編輯：萬淑彰）1140624

林之晨
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