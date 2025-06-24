藍質疑丈夫賺紅錢 郭昱晴：抹黑抹紅大可不必

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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北24日電）國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大陸工商登記資料顯示，民進黨立委郭昱晴丈夫擔任「研鷺懿生物科技（廈門）有限公司」董事，公司註冊地址在福建，他質疑郭昱晴家族在2018年跟著中國大陸「惠台31項政策」，大賺紅錢。

郭昱晴駁斥指出，丈夫領的是合法合規的台灣薪水，如果藍營以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，大可不必。

國民黨桃園市議員詹江村23日質疑郭昱晴的丈夫林宣廷在大陸賺紅錢。國民黨今天進一步召開記者會，凌濤出示大陸工商登記資料表示，林宣廷擔任「研鷺懿生物科技（廈門）有限公司」董事一職，而「研鷺懿生物科技（廈門）有限公司」2018年10月成立，註冊地址就在中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區長虹路33號跨境電商產業園。

凌濤說，依據公司法定義，公司董事並不是受僱人員，董事是可以決定公司整體經營方向的重要核心人員，證明林宣廷根本不是郭昱晴所講的，只是在台灣領薪資的受僱人員而已。

凌濤也說，根據2019年度，福建省藥品監督管理局部門決算報告，顯示研鷺懿生物科技公司獲得福建省全省「首張」進口非特殊用途化妝品備案憑證，有力促進了閩台的雙方合作交流。福建省為了郭昱晴丈夫大開綠燈，到底是什麼樣的紅色高度緊密關係，才可獲得首張憑證。

郭昱晴今天在立法院接受媒體聯訪指出，這幾天藍白應該是沒招了，之前先抹紅民進黨立委沈伯洋、打擊民進黨立委林月琴，現在再挑擔任不分區立委的她，還抹黑她的家人，甚至說她的丈夫「收紅錢」。

郭昱晴認為，所謂的「收紅錢」，指的是去中國紅色企業、拿中國人聘請的薪水來矮化台灣主權，但她丈夫在合法合規的台灣總公司擔任專業經理人。

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郭昱晴指出，她的丈夫是總公司派去中國分公司的專業經理人，拿的是正正當當、合法合規的台灣總公司薪水，不要不清楚狀況，自以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，真的大可不必。

郭昱晴說，兩岸不是不能交流，而是要基於尊嚴、不被矮化、平等的立場進行對話。（編輯：謝佳珍、楊蘭軒）1140624