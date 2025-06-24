四海幫幹部販毒作偽鈔 北市警掃蕩逮偽鈔教主

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北市警方日前接獲情資，稱四海幫幹部55歲柯男和53歲呂男涉嫌運作製運販毒品、偽鈔印製集團，經長期偵蒐，近日執行搜索行動逮9嫌，並查獲毒品和市價1275萬餘元的偽鈔。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，偵二隊長施純興表示，去年10月左右接獲情資，稱有黑幫分子涉嫌製運販毒品，立即報請台北地檢署指揮偵辦，並成立專案小組深入查緝。

歷經數月偵查蒐證，專案小組掌握此不法集團首腦，為有毒品前科的四海幫幹部柯男和有偽造幣券前科的呂男，不僅涉嫌販賣毒品外，還涉嫌偽造鈔票犯罪。

專案小組見時機成熟，近日兵分多路前往雙北市、新竹市等處執行搜索行動，成功緝獲柯男和呂男9嫌。

同時，查獲暗藏民宅內的喪屍煙彈毒品分裝場，以及空氣槍5把、第一級毒品海洛因（總毛重76.38公克）、第二級毒品安非他命（總毛重154.87公克）、第二級毒品依託咪酯（總毛重14.56公克）、丙二醇（毛重474.3公克）、甘油（總毛重1162.8公克），和現金新台幣36.1萬餘元等證物。

據悉，有「偽鈔教主」稱號的呂男，因於民國80幾年涉及製作舊版新台幣案件而入獄服刑，直到109年才出監，未料又開始重操舊業。

專案小組也於呂男住家查獲偽造的新台幣千元鈔票，共計查扣1萬2756張偽鈔，市值為1275萬6000元；以及未裁剪偽造千元鈔票35紙（1紙4張）、千元玩具鈔10箱、印表機、顏料等製作偽鈔原料一批。

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全案詢後將柯男、呂男等9人依涉妨害國幣懲治條例、毒品危害防制條例等罪，移送北檢偵辦。

由於新北市警方日前接獲計程車司機報案稱收到偽鈔，市刑大表示，本案查獲的千元偽鈔編號為RZ239907GM、PY288965HL、PW498068FL、TZ169260GQ、FL486439XJ、QW015231ET、QW672165AK、NX706635HK、TV208156DQ等9組序號，恐有部分偽鈔流入市面，請民眾提高警覺、小心辨識。若有發現、收受偽鈔時，儘速向報警，切勿使用、收集，避免觸法。（編輯：陳清芳）1140624