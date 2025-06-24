西班牙進口美乃滋防腐劑超標 108公斤邊境攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，1批由家福股份有限公司從西班牙進口的美乃滋，被檢出防腐劑超標，共1批、108公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有6項不合格產品，如法國冷凍紅醋栗串、印尼魚餅等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中家福股份有限公司從西班牙進口、品牌名HELIOS的美乃滋，被檢出防腐劑含量不符規定，共1批、108公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，這批產品被檢出防腐劑己二烯酸（Sorbic Acid）每公斤1.7公克，業者無法提供己二烯酸用量，以及天然來源相關佐證依據說明文件。

鄭維智表示，根據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，防腐劑用量以己二烯酸計為每公斤1.0公克以下，該進口業者是首次違規，食藥署在邊境將由一般抽批查驗（2%到10%），調整為加強抽批查驗（20%到50%）。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，百睿達有限公司從美國進口的「食品用PVC軟管」在正庚烷（攝氏25度，1小時）溶出試驗結果，其蒸發殘渣值1278ppm超標。

鄭維智表示，依相關標準，以聚氯乙烯（PVC）為原材料的塑膠類，正庚烷（攝氏25度，1小時）溶出試驗蒸發殘渣合格標準為150ppm以下，共1批、3.5公斤依規定退運或銷毀。針對業者從一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗。（編輯：張雅淨）1140624