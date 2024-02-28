更多編輯台推薦新聞：
埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民主基金會：韓國瑜已遞補董事 3個月內改選董事長

2024/2/28 20:38（2/28 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為立法院長韓國瑜主持院會。（中央社檔案照片）
圖為立法院長韓國瑜主持院會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北28日電）外界關注立法院長韓國瑜接任民主基金會董事長有變數，台灣民主基金會今天回應，游錫堃已於交接立法院長職務後，卸任基金會當然董事及董事長職務，董事職務並由韓國瑜遞補，依章程規定，董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，但近日外界關注韓國瑜接任董事長是否有變數。

台灣民主基金會董事、前立委陳以信昨天在臉書指出，近來傳出民進黨內有人不想讓韓國瑜接台灣民主基金會董事長，立委王鴻薇今天在臉書質疑，做為二軌外交的台灣民主基金會，因預算不用接受審查，竟成為民進黨「綠友友的小金庫」。

台灣民主基金會今天透過新聞稿回應，依據「財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程」第8條及第10條規定，游錫堃已於交接立法院長職務後，卸任台灣民主基金會當然董事及董事長職務，董事職務並由韓國瑜遞補，董事長職務則由副董事長吳釗燮代理。

台灣民主基金會指出，依據章程規定，董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

台灣民主基金會提到，關於政黨補助皆依照「財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程」，以及「財團法人台灣民主基金會政黨補助計畫作業要點」相關規定辦理，並依據立法院各政黨席次比例分配各政黨補助金額。

至於國內補助案件，台灣民主基金會表示，任何國內學術機構及非政府組織，只要具備合法登記及立案資格，皆可提出申請，對於國內補助申請案，皆依補助計畫作業要點規定辦理。

台灣民主基金會強調，有關仰山文教基金會依相關規定申請補助一事，本會前董事長游錫堃當時不是仰山文教基金會的董事或董事長，至於牽手基金會曾於2023年提出補助申請，但案件早已撤案並未執行。（編輯：張若瑤）1130228

#游錫堃
#韓國瑜
延伸閱讀
綠指團體憂韓國瑜接民主基金會 韓辦：尊重改任安排綠：民主基金會政黨申請補助額 按立院席次比例分配立院29日召委選舉藍綠可望各拿8席 藍是否禮讓白成焦點國民黨立院委員會名單韓國瑜進外交國防 傅崐萁入司法拚國會改革民進黨立院委員會黨團三長守司法 王世堅入財政黃捷進內政民眾黨團委員會名單出爐 黃國昌進司法黃珊珊拚財政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38