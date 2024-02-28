民主基金會：韓國瑜已遞補董事 3個月內改選董事長

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（中央社記者郭建伸台北28日電）外界關注立法院長韓國瑜接任民主基金會董事長有變數，台灣民主基金會今天回應，游錫堃已於交接立法院長職務後，卸任基金會當然董事及董事長職務，董事職務並由韓國瑜遞補，依章程規定，董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，但近日外界關注韓國瑜接任董事長是否有變數。

台灣民主基金會董事、前立委陳以信昨天在臉書指出，近來傳出民進黨內有人不想讓韓國瑜接台灣民主基金會董事長，立委王鴻薇今天在臉書質疑，做為二軌外交的台灣民主基金會，因預算不用接受審查，竟成為民進黨「綠友友的小金庫」。

台灣民主基金會今天透過新聞稿回應，依據「財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程」第8條及第10條規定，游錫堃已於交接立法院長職務後，卸任台灣民主基金會當然董事及董事長職務，董事職務並由韓國瑜遞補，董事長職務則由副董事長吳釗燮代理。

台灣民主基金會指出，依據章程規定，董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

台灣民主基金會提到，關於政黨補助皆依照「財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程」，以及「財團法人台灣民主基金會政黨補助計畫作業要點」相關規定辦理，並依據立法院各政黨席次比例分配各政黨補助金額。

至於國內補助案件，台灣民主基金會表示，任何國內學術機構及非政府組織，只要具備合法登記及立案資格，皆可提出申請，對於國內補助申請案，皆依補助計畫作業要點規定辦理。

台灣民主基金會強調，有關仰山文教基金會依相關規定申請補助一事，本會前董事長游錫堃當時不是仰山文教基金會的董事或董事長，至於牽手基金會曾於2023年提出補助申請，但案件早已撤案並未執行。（編輯：張若瑤）1130228