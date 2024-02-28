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吳思瑤：吳釗燮已拜會韓國瑜 啟動民主基金會改組

2024/2/28 12:25（2/28 12:58 更新）
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韓國瑜2月1日當選立法院長，高舉當選證書。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北28日電）財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，但近日外界關注韓國瑜接任董事長是否有變數。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，基金會現任代理董事長、外交部長吳釗燮早已拜會過韓國瑜，並啟動後續改組作業，「卡韓」說法無中生有，必須嚴正駁斥。

台灣民主基金會董事、前立委陳以信昨天在臉書指出，近來傳出民進黨內有人不想讓韓國瑜接台灣民主基金會董事長，但若如此，民進黨不僅違反基金會章程精神、慣例，也讓台灣民主掃地，顏面盡失。

陳以信呼籲，民進黨不應在董事會內亂搞，意圖阻撓韓國瑜出任董事長，否則就是讓台灣民主在國際上丟臉鬧笑話。

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨一定尊重基金會產生董事長規範與慣例，「卡韓」說法無中生有，必須嚴正駁斥。

吳思瑤今天透過影片表示，現任台灣民主基金會代理董事長是外交部長吳釗燮，吳釗燮早已拜會過韓國瑜並啟動後續改組作業，國民黨若要政治消費，應至少要向韓國瑜查證，或是韓國瑜可主動說明、以正視聽。

吳思瑤並提醒韓國瑜出任台灣民主基金會董事長後，務必要遵守基金會原始任務，並深化台灣與民主同盟國家合作交流，且後續人事任用應尊重專業、依循慣例，確保基金會運作可長可久。（編輯：郭無患）1130228

#吳思瑤
#吳釗燮
#韓國瑜
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