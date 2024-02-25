韓國瑜旋風式訪花蓮 以神仙老虎狗勉勵新藍委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）立法院長韓國瑜今天以「生旦淨末丑、神仙老虎狗」，來形容新一屆國民黨籍立委，並勉勵大家努力、團結，做出政績來回應民眾高度期待。

國民黨第11屆立委共識營一連3天在花蓮登場，安排韓國瑜在晚宴前致詞，韓國瑜在花蓮20分鐘旋風式致詞即離開趕場，並以茶代酒向立委致意。

韓國瑜說，10天前接到邀約欣然答應，今天從雲林到高雄小港機場，再搭飛機到花蓮，30分鐘後再從花蓮機場搭飛機到台中，晚上還有事再趕回雲林，他感慨「國道6號打通中央山脈是多麼重要」。

「生旦淨末丑、神仙老虎狗」，韓國瑜說，人生有好多階段，瀟灑自在如神仙，老虎火力全開，狗則是努力奮鬥；選舉過程從艱苦奮鬥如狗，當選後各處拜年與選民泡茶，瀟灑自在似神仙，今天來到花蓮共識營則是準備作為老虎，將開始質詢。

韓國瑜說，心中有好多話想向立委們說，特別想跟新進立委交換意見；立委有3種方式進入立院，一是「爬」進來，有從里長、市議員，一步步「爬」進來；有一種是無政治資歷「跳」進立院；還有不分區則是空降「飛」進立院，產生方式不同，挑戰也不同，人民對每一種都充滿期待。

「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」，韓國瑜說，秦始皇是2千年前政治人物，萬里長城則是政績，所以新國會，人民有新期待，怎樣打造人民心中渴望的「萬里長城」是大家共同挑戰，「爬」進來的對議事規則、議場運作、互動有基本了解；「跳」進來的要特別認真。

韓國瑜說，31年前自己和民進黨立委柯建銘就是同事，柯建銘是牙醫，他是「跳」進來；自己從議員「爬」進來的，他認為只要認真，一樣有卓越表現。（編輯：陳仁華）1130225