國民黨團優先法案共32案 攸關國會改革6案

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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨團今天公布立法院新會期的優先法案，共計32案。其中，攸關國會改革有6案，包括總統國情報告常態化、強化人事同意權案審查暨記名投票、聽證權法制化、部會首長任命聽證、正副院長選舉記名投票，以及設立藐視國會罪。

國民黨立法院黨團24日起在花蓮舉辦為期3天的共識營，今天上午進行優先法案、立法院攻防議題的討論，下午則依各國民黨立委所屬的委員會分組討論。立法院長韓國瑜今天晚間也將到場，出席晚宴，發表談話。

國民黨主席朱立倫在致詞時表示，多數民眾希望立法院能夠發揮最強的監督力量，民眾關心民生法案能否通過、真相能否被揭論。優先法案是國民黨的立場，會先由智庫彙整一些共識，但這不是結論，最後還是會凝聚大家共識。

國民黨所提的優先法案共有32案，包括司法及法制委員會10案、社會福利及衛生環境委員會6案、內政委員會5案；經濟、財政、教育及文化委員會各3案；外交及國防委員會、交通委員會各1案。還包括考試委員、司法院大法官及國家通訊傳播委員會委員等人事同意權案。

其中，攸關國會改革的相關法案，國民黨團共提出6案，分別是總統國情報告常態化、強化人事同意權案審查暨記名投票、聽證權法制化、部會首長任命聽證、正副院長選舉記名投票，以及設立藐視國會罪。

為鼓勵揭弊，國民黨團也將揭弊者保護法列為優先法案，對揭弊者提保護的適當措施，避免遭受不公正待遇，以有效打擊政府機關與私人企業內部不法行為。

而為保證女性生育自主權，國民黨團將人工生殖法列為優先法案，使人工生殖技術的利用及於有意願生育的女性，與能以子宮孕育胎兒的同性配偶。

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為保障人民參政權，國民黨團也預計提出不在籍投票法草案，以及公民投票法部分條文修正草案，保障因疾病、身心障礙、工作、求學或因故無法於投票日回戶籍地者的投票權利，並強化政治參與，提高各項選舉及公投的投票率。

另外，國民黨智庫則建議，可以提案修正法院組織法部分條文，成立特別偵查組，查察重大犯罪。智庫指出，為查察總統、五院院長及高階官員貪瀆弊案，檢察體系設置專責特別組有其必要性。為避免以往特偵組的弊端，宜設置於高等檢察署轄下。（編輯：蘇志宗）1130225