趙少康主張禮讓召委 籲朱韓江表達支持藍白合作立場

（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院29日將舉行召委選舉，對於國民黨團是否禮讓民眾黨團召委席次，戰鬥藍發起人趙少康今天說，互釋善意，是藍白合作的基礎，國民黨應該禮讓民眾黨1、2個召委，朱立倫、韓國瑜、江啟臣應表達支持藍白合作的立場。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日舉行8個常設委員會的召委選舉。趙少康今天發出聲明指出，總統大選，他最早主張藍白合作，不合作很難贏，結果藍白陣營各有強烈反對者，反對者振振有詞，聲音還特別大，好像贊成合作的都是叛徒。結果證明不合作，民進黨總統當選人賴清德只拿了40%的選票，就笑呵呵的當選了。

趙少康指出，在立院正副院長選舉時，民眾黨處境雖然兩難，但還是對國民黨婉轉釋出善意，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣才能以不過半席次當選，否則只要民眾黨在第1輪時有6張、第2輪時有4張票投給民進黨，韓、江就會落選，韓國瑜、江啟臣心裡最清楚。國民黨不可以過河拆橋，裝傻裝糊塗。

趙少康強調，未來4年，很多重要法案、政策、預算及人事同意權行使，國民黨、民眾黨如果不合作，就仍舊是民進黨獨霸的局面，國民黨的52加2席，因為不過半，還是會功敗垂成，和上屆的38席沒有什麼差別。國民黨的立委不要忘了，前總統馬英九的8年，國民黨在立院曾經有過3/4與2/3的席次，但給選票卻不能發揮效用時，下個8年只給31席與38席，多麼淒慘。

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趙少康認為，他聽說國民黨團總召傅崐萁推動得很辛苦，黨團反對的立委不少，其實禮讓召委只是一種善意的表達，民眾黨還不一定稀罕。國民黨主席朱立倫、韓國瑜、江啟臣在這關鍵時刻，也都應該動員表達支持藍白合作的立場。

他說，歷史給了第一次「三黨不過半」的機會，要成事還是砸鍋，就在一念之間，民眾黨是否多變、值得信任，是民眾黨的事，國民黨是立院最大黨，大黨就要有大黨的樣子，社會自有公評，選民自有公道，「寧可人負我，不可我負人」，是最根本的態度。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130224