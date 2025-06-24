葉丙成評性平案移交調查中 教部：尚待彙整資料

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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，教育部移交性平會調查。教育部今天表示，目前尚待彙整相關意見與資料，將確保調查程序公平公正，並盡速完成調查。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平案當事人個資。教育部5月21日宣布將葉丙成移交性平會立案調查，並於5月26日宣布葉丙成請假接受調查。

教育部今天透過文字說明，本案已交由教育部性別平等教育委員會調查並依程序進行中，雖然先前立法委員及各界都期盼能在1個月內有調查進度，但為尊重相關人權益並確保調查程序合法與完備，目前尚待彙整相關意見與資料。

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教育部提到，依性別平等教育法第36條規定，調查期限為2個月，必要時得延長1個月，教育部將確保調查程序公平公正，並盡速完成調查；另依性平法第23條規定，調查期間須予以保密，因此無法對外說明細節。

在調查期間，教育部指出，葉丙成持續請假，靜候調查結果。（編輯：李淑華）1140624