醫團：空污釀失智風險 應普設交通監測站納管PM0.1

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（中央社記者陳俊華、溫貴香台北24日電）台灣婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等團體今天表示，空氣污染被確認為14項可調整的失智症危險因子之一，呼籲政府將普設交通監測站列為優先施政，有效管制移動污染源，擴大納管小於0.1微米的超細懸浮微粒「PM0.1」。

台灣婦產科醫學會、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會、彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等醫療團體代表上午在立法院召開記者會訴求，全民攜手減空污、擊退失智大海嘯，要求環境部長彭啓明普設交通監測站，將PM0.1納管。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長、醫師葉光芃表示，國際醫學期刊「刺胳針」常設委員會去年第三度發布「失智症的預防、介入和照護」報告指出，認知功能退化雖不可逆，估算卻有高達45%的全球失智病例是可在生命歷程中提早預防，而「空污」正是失智症的14項危險因子之一。

台灣神經學會前理事長巫錫霖表示，長期暴露於細懸浮微粒（PM2.5）和氮氧化物等空氣污染物被證實會增加腦部炎症與氧化壓力，進一步造成神經退化與認知功能下降。這種環境壓力尤其影響都市人口、老年族群與如高血壓、糖尿病與聽力喪失等交互作用，可能加速失智症的發展。

馬偕兒童醫院副院長、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會創會理事長楊崑德說，成人常見疾病大半是胎幼兒期環境暴露決定，舉凡糖尿病、高血壓、心血管疾病、精神分裂症、失智症等都有證據顯示，與胎幼兒期的環境暴露，造成基因序列上面的表觀基因改變而容易致病。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈引述環境流行病學雜誌2025年最新研究結果，以蘇格蘭地區1936年出生572名長者，從70歲開始，每3年追蹤1次，追蹤到82歲，2011年第一人確診失智，2019年以前，17%都罹患失智，等於每6個人就有1人失智。

他分析，研究結果顯示，其中67名發生失智源自於胎兒及幼兒期的空污暴露，而明顯增加了失智症，尤其是阿茲海默症的罹患風險，而他們一輩子所累積的PM2.5暴露量也會增加失智的風險。

黃建霈強調，健康台灣是國家重要政策，希望增加國民健康，要讓國人活得久、少生病，減少空污勢在必行，尤其是過去沒在預防的PM0.1，會直接進入腦部，傷害比PM2.5更大，對孕婦、胎兒等易感族群，更是需要好好保護，台灣的未來才有健康可言。

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與會的醫師團體呼籲相關部會普設交通測站，啟動監測PM0.1以及推動PM0.1納入管控，列為今年優先施政，有效改善空污。

巫錫霖強調，降低空氣污染不僅是公共衛生的目標，也具有實質神經保護作用。在公共政策方面，改善交通排放、提高綠地覆蓋率與室內空氣品質，對於失智症預防策略應被納入考量，特別是在高齡化社會中。（編輯：楊凱翔）1140624