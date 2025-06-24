美眾院挺台加入IMF 學者：強化經濟韌性重中之重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國聯邦眾議院全票通過不歧視法案，力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。學者認為，台灣加入IMF能夠大幅提升國際上的能見度跟合法性，可以樂觀其成，但提升經濟韌性、爭取更多雙邊協議，強化台灣本身的競爭力才是重中之重。

台灣為IMF創始會員之一，1971年中華民國退出聯合國後，仍保有會籍約9年。1980年4月中國入會後，台灣被迫退出。

美國聯邦眾議院23日口頭無異議通過「不歧視台灣法案」，指示美國運用話語權及表決權大力（vigorously）支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。提案議員表示，中國可能透過關稅或股市破壞台灣金融體系，台灣加入IMF將獲得抵禦的資源。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台灣若能順利加入IMF，有3大好處，一是台灣國際認同與主權地位顯著提升，而且國際投資人、國際信評機構認為台灣經濟體系穩定，有助於提升台灣的主權信用評等，更容易吸引外資。

第二，IMF可協助維繫經濟及金融穩定，1997年韓國在亞洲金融風暴受到重創，向IMF申請金融援助，歐債危機時期，IMF也對財政困窘的國家紓困。

第三，IMF擁有強大的總經團隊，其報告、研究資源有助於強化台灣政策設計、風險預測能力，而台灣能夠參與年度會議，在國際經濟規則制定上發表看法。

不過，邱達生話鋒一轉，直言「能夠加入是好事，但我覺得，不加入反而讓我們更提升經濟韌性」。

邱達生表示，台灣並非IMF成員國，外界擔憂台灣陷入地緣政治風險時，可能引發資金撤逃、匯市重挫，也因此，央行累積豐沛的外匯存底，用以鞏固新台幣匯價，如今台灣外匯存底高居全球前5，有足夠能力抵禦外在風險。

透過 Google News 追蹤中央社

邱達生指出，加入IMF有助於維繫經濟及匯率穩定，但必須認知到，一國要接受IMF的紓困及金援時，「附帶條件非常苛刻」，韓國就是顯著的例子；台灣過去不是IMF會員，採取自立自強的作法，努力提高經濟韌性，累積豐富外匯存底，一路挺過亞洲金融風暴、全球金融海嘯、COVID-19疫情等危機。

邱達生認為，台灣能加入IMF當然是好事，但在這之前，勢必遭遇中國反對，而且現在法案還在美國聯邦眾議院階段，後續還有其他關卡要走；台灣可以樂觀其成，但重心得放在提升經濟韌性、爭取更多雙邊協議，強化台灣本身的競爭力才是重中之重。（編輯：楊凱翔）1140624