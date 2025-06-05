央行大手筆買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣5月初展開大幅升值，連2日盤中狂飆逾1元，引發市場恐慌，央行大手筆買匯阻升，使得5月外匯存底金額罕見暴增百億美元，為歷年第5大增量，外匯存底達5929.48億美元，也改寫歷史新高。

中央銀行今天公布5月底外匯存底金額為5929.48億美元，較4月底大增101.16億美元。

央行外匯局局長蔡烱民表示，5月外匯存底顯著跳升，除了5月是孳息大月，投資運用收益入帳頗豐，關鍵是5月中上旬市場對新台幣升值預期心理強烈，央行加大調節力道，買匯阻升。

5月初時值台美談判之際，市場對新台幣升值的預期心理發酵，加上外資匯入、出口商恐慌性拋匯，促成新台幣5月2日、5月5日連續2個交易日猛烈升值，盤中飆漲逾1元。

眼見新台幣狂飆，中央銀行5月5日下午緊急召開記者會，由總裁楊金龍親上火線，喊話匯市失序「到此為止」，安撫市場信心，新台幣驚心動魄的升值大戲才落幕。

而後央行透過致電出口商要求分散拋匯、公開喊話要大眾避免以臆測方式影響匯市穩定，5月中下旬，市場供需趨於平衡，新台幣轉呈緩升格局。

蔡烱民直言，5月外匯存底金額顯著成長，最主要因素是央行買匯阻升，因為美國總統川普宣布高額對等關稅暫緩90天後，4月中旬開始，外資陸續匯入，加上廠商第1季出口表現不錯，市場又有各種傳聞，導致升值預期心理發酵，衍生4月底、5月初的市場失序情況。

蔡烱民表示，5月初的升勢反映當時預期心理真的太強，因此央行以較大調節幅度，打消市場預期；從5月數據也可看出，「央行沒有像市場傳聞的放手」。

央行今天同步提供114年5月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8249億美元，約當外匯存底139%。

蔡烱民表示，計入盈餘股利匯出之後，外資5月仍淨匯入約80億美元；就目前新台幣匯市而言，外資進出，以及散戶、投信等金融帳的移動，才是影響匯市的主要因素。

媒體關注主權基金進展，蔡烱民表示，目前是由國發會主導跨部會研議，至於央行立場，過去在各個公開場合、公聽會都已經完整說明。

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根據央行先前說法，央行對主權基金抱持正面態度，但建議先訂立專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，可借鏡亞洲鄰近國家經驗如新加坡、韓國，但不宜由外匯存底直接無償撥用。

蔡烱民今天表示，若是外匯存底「有償」撥用，可參考韓國投資公司（Korea Investment Corporation，KIC）與新加坡政府投資公司 （Government of Singapore Investment Corporation，GIC） 的模式。（編輯：張均懋）1140605