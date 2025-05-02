新台幣單日狂飆升值3.07% 央行：已適時進場調節

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（中央社記者蘇思云台北2日電）新台幣今天單日升值幅度達3.07%，盤中更罕見升幅達1.247元，引發外界高度關注。央行今天表示，國內匯市可能存在新台幣升值的預期心理，加上台股今天大漲，外資匯入本金，美元供給大幅增加推升新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

央行今天傍晚發布新聞稿針對新台幣匯率做3點說明，第1，4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致國內匯市存在新台幣升值的預期心理，但總裁楊金龍在立法院答覆相關議題時已說明，昨天也發布新聞稿澄清，美國財政部並未要求新台幣升值。

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第2，央行表示，除了受到預期心理影響外，台北股市今天由於台積電上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，收盤指數達2萬787.64點，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，導致國內匯市今天美元供給大幅增加，促使新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

央行強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。（編輯：林淑媛）1140502