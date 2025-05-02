加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率4/300
首頁 / 產經

新台幣單日狂飆升值3.07% 央行：已適時進場調節

2025/5/2 18:31（5/2 20:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣與美元。（中央社檔案照片）
新台幣與美元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）新台幣今天單日升值幅度達3.07%，盤中更罕見升幅達1.247元，引發外界高度關注。央行今天表示，國內匯市可能存在新台幣升值的預期心理，加上台股今天大漲，外資匯入本金，美元供給大幅增加推升新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

央行今天傍晚發布新聞稿針對新台幣匯率做3點說明，第1，4月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致國內匯市存在新台幣升值的預期心理，但總裁楊金龍在立法院答覆相關議題時已說明，昨天也發布新聞稿澄清，美國財政部並未要求新台幣升值。

google news透過 Google News追蹤中央社

第2，央行表示，除了受到預期心理影響外，台北股市今天由於台積電上漲4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，上漲552.61點，收盤指數達2萬787.64點，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，導致國內匯市今天美元供給大幅增加，促使新台幣升值，央行基於職責已適時進場調節。

央行強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。（編輯：林淑媛）1140502

#央行
#升值
#新台幣
延伸閱讀
台股本週大漲914點 上市公司總市值回升到66.85兆元新台幣狂升 機械公會：廠商匯損壓力增衝擊出口競爭力央行：美財政部未要求新台幣升值 雙方溝通管道順暢何時成立主權基金 卓榮泰：要先成立專法新台幣飆升 台積電：升值1%影響營益率0.4個百分點新台幣狂飆 專家：主因市場預期心理不排除升破30元
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台幣飆9.53角收31.064元 創2002年來最大單日升幅
24
更多編輯台推薦新聞：