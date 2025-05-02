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新台幣飆升 台積電：升值1%影響營益率0.4個百分點

2025/5/2 19:37（5/2 19:58 更新）
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台積電標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北2日電）新台幣兌美元匯率今天收在31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，創2002年統計以來單日最大升幅。晶圓代工廠台積電及聯電表示，新台幣兌美元匯率升值將對營收及獲利造成不利影響。

台積電指出，幾乎所有營收以美元計價，新台幣兌美元匯率走強，對以新台幣表達的營收及獲利可能造成不利影響，估計新台幣兌美元升值1%，會造成營業利益率下降0.4個百分點。

台積電表示，第2季營運目標目前維持不變，季營收284億至292億美元，假設平均匯率1美元兌新台幣32.5元，毛利率57%至59%，營業利益率47%至49%。

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聯電指出，新台幣兌美元匯率升值確實會影響獲利表現，不過，影響程度微小，新台幣每升值1%，估計將影響毛利率約0.4個百分點。

聯電表示，財務採自然避險，當收到貨款便盡快轉換為新台幣。至於代工報價，主要是依競爭力及提供的價值訂定。（編輯：張均懋）1140502

#台積電
#匯率
#聯電
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