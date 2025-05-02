加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳洲大選明登場艾班尼斯有望連任 看懂兩大黨政策、外交立場
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股本週大漲914點 上市公司總市值回升到66.85兆元

2025/5/2 17:46（5/2 18:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股本週大漲914.91點。（中央社檔案照片）
台股本週大漲914.91點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）美國對等關稅利空鈍化，台股本週大漲914.91點或4.6%，週五集中心市場指數收在20787.64點。根據證交所統計，全體上市公司總市值回升到新台幣66兆8579億元，較上週大增約2.92兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以電機機械類指數漲9.97%最大，跌幅則以運動休閒類指數跌0.43%為最大。其他未含金融類指數上漲802.09點，漲幅約4.66%，未含電子類指數上漲631點，漲幅約3.6%，未含金融電子類指數上漲426.4點，漲幅約3.27%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

本週全體上市股票成交金額1兆49億元，股票成交量週轉率1.34%，成交金額前3名產業為半導體類3053.88億元，占全體上市股票交易金額比重30.39%，電子零組件類1086.75億元，占比10.81%；電腦及週邊設備類1008.83億元，占比10.04%。

累計今年初開盤迄今共76個交易日，集中市場總成交金額26兆4063億元，市場日平均成交金額3474.53億元，股票成交量週轉率30.08%，股票日平均成交量週轉率0.4%。（編輯：張均懋）1140502

#台股
延伸閱讀
股匯雙升 台股勁揚552點、週線上漲914點台幣飆9.53角收31.064元 創2002年來最大單日升幅何時解除穩定股市措施 金管會：尚需觀察國際狀況
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股385.78億元
66
更多編輯台推薦新聞：