台股本週大漲914點 上市公司總市值回升到66.85兆元

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）美國對等關稅利空鈍化，台股本週大漲914.91點或4.6%，週五集中心市場指數收在20787.64點。根據證交所統計，全體上市公司總市值回升到新台幣66兆8579億元，較上週大增約2.92兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以電機機械類指數漲9.97%最大，跌幅則以運動休閒類指數跌0.43%為最大。其他未含金融類指數上漲802.09點，漲幅約4.66%，未含電子類指數上漲631點，漲幅約3.6%，未含金融電子類指數上漲426.4點，漲幅約3.27%。

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本週全體上市股票成交金額1兆49億元，股票成交量週轉率1.34%，成交金額前3名產業為半導體類3053.88億元，占全體上市股票交易金額比重30.39%，電子零組件類1086.75億元，占比10.81%；電腦及週邊設備類1008.83億元，占比10.04%。

累計今年初開盤迄今共76個交易日，集中市場總成交金額26兆4063億元，市場日平均成交金額3474.53億元，股票成交量週轉率30.08%，股票日平均成交量週轉率0.4%。（編輯：張均懋）1140502