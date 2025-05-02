股匯雙升 台股勁揚552點、週線上漲914點

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（中央社記者潘智義台北2日電）美國科技股財報亮眼，帶動美股反彈，那斯達克、費城半導體指數已回補4月初公布對等關稅後的空方缺口。台股在新台幣早盤強升逾8角推升下，台積電今天上漲42元，台股收盤勁揚552.61點，單週上漲941.91點。

加權指數終場收在20787.64點，上漲552.61點，漲幅2.73%，成交值新台幣3266.57億元；台股本週週線收紅914.91點，單週漲幅達4.6%。

在美系外資重新將台積電列為投資首選標的下，台積電今天跳空強漲，終場上漲42元，收在950元，漲幅達4.63%，收復4月初股災空方缺口；鴻海收147.5元，漲6元，漲幅4.24%；聯發科今天賣壓沉重，股價由紅翻黑，收在1300元，下挫50元，跌幅3.7%。

AI概念股廣達收251元，漲5.24%；緯創收105.5元，上揚3.94%；啟動美國德州設廠的緯穎收在2065元，勁揚8.12%。

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經濟部釋出再生能源占比可望逾兩成訊息，帶動重電股士電收在156元漲停板，中興電收135.5元，漲6.69%；華城收454元，漲7.84%。能源股雲豹能源收163元、富威電力收122.5元，都收在漲停板。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，美科技股財報優於預期，且資本支出未縮減，對AI族群有激勵效果；台股持續向4月2日至7日的空方缺口回補，但5月面臨美國將公布半導體關稅，何時開徵、實質內容都將影響台股走勢。台股可能在回補跳空缺口後整理，待半導體關稅具體內容公布後再反映。（編輯：張良知）1140502