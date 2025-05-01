Meta與微軟財報優於預期 AI類股勁揚

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）Meta Platforms與微軟（Microsoft）今天公布財報優於華爾街預期，激勵人工智慧（AI）與雲端運算相關公司的股價尾盤大幅上漲。

法新社報導，社群媒體巨擘Meta今天公布季度獲利優於預期，消除市場對其在雲端運算和AI的巨額投資將阻礙成長的擔憂。

擁有臉書（Facebook）、Instagram與WhatsApp的Meta公布，今年前3個月獲利達166億美元，營收為423億美元，廣告業務支出依舊強勁，帶動股價在盤後交易中大漲超過4%。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）說：「我們在這重要的一年取得好兆頭，我們的社群持續成長，業務表現非常出色。」

他說：「我們在AI眼鏡與Meta AI方面取得不錯的進展，Meta AI的每月活躍用戶現在將近10億人。」

科技巨擘微軟也公布亮眼的季度財報，營收成長13%，達到701億美元，主要得益於雲端運算與AI方面的強勁表現。

微軟的財報遠遠超乎分析師預期，推動股價在盤後交易中勁揚超過8%。

總部設於華盛頓州雷孟市（Redmond）的微軟，也消除投資人對微軟因美國總統川普的高關稅政策而蒙受損失的擔憂，並為當前季度提供良好的展望。

路透社報導，這些消息似乎提振了投資人對AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與超微（Advanced Micro Devices）股票的需求。輝達股價在尾盤上漲2.8%，超微股價揚升2%。

在雲端運算領域與微軟競爭的亞馬遜公司（Amazon.com）將於明天公布財報，股價今天勁揚3%，盤後交易量強勁。

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Meta與微軟公布財報後，谷歌（Google）母公司Alphabet股價上漲超過1%。

規模較小的AI相關科技公司美超微（Super Micro Computer）股價也勁揚，但之後漲幅收斂。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140501