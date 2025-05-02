關稅衝擊產業 輸出入公會聯誼會支持台電千億撥補

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（中央社記者劉千綾台北2日電）因應美國對等關稅威脅衝擊產業，行政院編列特別條例草案，其中編列撥補台電新台幣1000億元的預算。中華民國輸出入公會聯誼會今天表示，支持政府撥補台電虧損以穩定國內電價，維繫產業競爭力與穩定民生經濟。

行政院會日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電1000億元引發在野黨質疑。

面對當前全球經貿局勢劇烈變化與能源成本持續上升，中華民國輸出入公會聯誼會今天發布新聞稿表示，台灣電價於2022年至2024年間，工業電價上漲已高達106%，民生用電也都調漲。

業者普遍認為，未來台灣產業要面對的美國關稅也不會太低，高額關稅將對台灣產業、經濟層面帶來重大衝擊，進而蔓延至勞動市場，景氣前景不容樂觀。

輸出入公會聯誼會表示，當前國際政經風險急遽升高，台灣需從內部強化韌性，穩定電價、確保供電安全，才能保障產業競爭力與民生穩定，協助台灣經濟度過當前的挑戰。

輸出入公會聯誼會指出，美國總統川普近期提出對等關稅，全球貿易保護主義升溫，台灣作為出口導向型經濟體受到嚴重影響。

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同時，俄烏戰爭已導致國際燃料價格飆升，台電自2022年起連續3年虧損，累計虧損達4229億元，負債比率超過92%。輸出入公會聯誼會表示，若無適當撥補，恐影響台灣整體供電穩定，進一步衝擊產業發展。

輸出入公會聯誼會由台北進出口商業同業公會理事長黃教漳擔任聯誼會會長，邀集各地進出口商業同業公會、產業工業同業公會及輸出業同業公會等共計173家公協會參與，會員遍及全台灣。（編輯：楊蘭軒）1140502