台灣若爭取加入IMF 楊金龍：美國態度很關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國眾議院年初通過挺台法案，其中內容包含推動台灣參與國際貨幣基金（IMF），立委關切台灣是否更積極爭取加入IMF，中央銀行總裁楊金龍今天表示，得視2大因素，尤其美國影響力大，美國態度相當重要。

美國聯邦眾議院今年初通過「不歧視台灣法案」與「台灣保護法案」2項友台法案，前者推動台灣參與國際貨幣基金，後者則是要求若台灣安全受到中國行動威脅，美應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。

民進黨立委林楚茵今天於立法院財委會質詢時指出，外界對於加入IMF常有誤解，認為非聯合國會員不能加入，或是受限於中國因素，挑戰很大；其實IMF成員有非聯合國會員，如科索沃。

林楚茵接著指出，加入IMF需經理事會表決，但理事會成員國表決權依各會員國對IMF認繳攤額決定，非一國一票，只要投票達到一定比例，就有機會加入；而美國權重最高、占全體表決權約16.5%，依序為日本6.14%、中國6.08%、德國5.31%、法國4.03%跟英國4.03%。

林楚茵認為，中國仍會帶來阻力，但美國已表達支持態度，還有英國、日本等機會，台灣加入IMF並非不可能的任務，外交部也承諾會將此列入工作計畫。

楊金龍表示，央行一直密切注意相關程序，接下來有2件事，一是如果政府積極推動，央行、財政部等相關部會一定會配合，其次，美國態度很重要，看是不是積極支持台灣加入，還有英國、日本等。

「不歧視台灣法案」由共和黨籍眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）與民主黨籍眾議員葛林（Al Green）提出。法案呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

美國眾院通過後，法案將送交聯邦參議院審議。待參院同意後，法案將送交白宮由總統拜登簽署正式生效。（編輯：潘羿菁）1130606