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升息打房？楊金龍：這不是主要對付房價手段

2024/6/6 11:30
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）今年台灣仍有物價上漲壓力，加上房市熱絡，外界關注央行6月是否有可能升息，中央銀行總裁楊金龍今天強調，升息對房地產有影響，但不是央行用來對付房價的手段。

中央銀行預計6月13日舉行理監事會，由於台灣消費者物價上漲率（CPI）連3年突破2%的通膨警戒線，房市又漸趨火熱，外界關注央行是否會升息，或是祭出新一波選擇性信用管制。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行報告，他重申央行立場，雖然升息對房地產會有影響，但央行若升息，主要是對付通膨，不是用來對付房價。

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國民黨立委王鴻薇詢問，央行是否會討論降低豪宅門檻，或是第2戶貸款成數降低，楊金龍回答，央行理監事會每次都會就房市相關議題進行討論，是不是會選擇上述方案，或是都沒有，這也是要共同討論。

民進黨立委李坤城則說，央行3月意外升息半碼，帶給市場surprise，這次是否還會有surprise，楊金龍說，他現在不太好說，時常surprise也不是好，但這不是結果，還是得經過理事會共同討論。（編輯：潘羿菁）1130606

#王鴻薇
#楊金龍
#央行理監事會
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