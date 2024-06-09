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蛋價2個月降12元卻無感？蛋商：從產地到消費端都應適度調降

2024/6/9 15:15（6/9 15:28 更新）
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圖為市售散裝雞蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社者張雄風台北9日電）國內蛋價近2個月來4度調降，累計降幅達新台幣12元，但有民眾指坊間「加蛋仍要加20元」。蛋商今天呼籲，從產地到消費端、整個產業鏈應適度調降，才能讓消費者有感。

農業部表示，4日蛋價產地價調降2元，每台斤從32.5元變成30.5元，這是2年來最低價，更早前則是110年11月間每台斤29.5元；批發價也跟著調降，每台斤從42元變成40元。

根據資料，國內蛋價近2個月4度調降，累計降幅達12元。網友指出「加蛋還是要加20元」，對降價無感。

台北市蛋商公會理事長林天來接受媒體訪問時表示，從產地到消費端，整個產業鏈都應該降價，除了蛋農、蛋商要降價外，飼料、種雞和蛋中雞，以及消費端的餐飲業者等通路也要適度調降，才能讓消費者對降價有感。

林天來強調，雞蛋報價都是如實反映市場狀況，因應夏季消費力道較弱，部分蛋農甚至是「賠錢養雞下蛋」。

農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3569萬隻，雞蛋每日生產量12萬1700箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求。（編輯：管中維）1130609

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林天來
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