本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

日本愛媛縣力挺台灣鳳梨 今年續採購31公噸

2024/6/9 13:12（6/9 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：【公式】南海放送NEWS（チャン４）

（中央社東京9日綜合外電報導）日本愛媛縣政府職員從3年前中國禁止台灣鳳梨進口後就一路相挺，今年又攜手縣內21個市町政府職員等人，持續自發採購總重約31公噸的逾3000箱台灣鳳梨。

日本南海放送7日報導，愛媛縣政府與轄內21個市町政府的職員，這次採購總重約31公噸的逾3000箱鳳梨，6月7日當天有約3公噸重的300箱被運到愛媛縣廳。

台灣鳳梨過去約9成都銷往中國，但中國方面因為政治因素從3年前開始停止進口，因此，跟台灣持續進行交流的愛媛縣與松山市為相挺台灣鳳梨，每年都有職員等人自發採購。

不少愛媛縣政府職員在6月7日當天排隊購買鳳梨，其中一人說，「雖然每年都買，但因為很好吃，所以每年都很期待」。愛媛縣議員中野泰誠受訪時也說，今年買了54箱台灣鳳梨，希望藉此支持台灣。

愛媛電視台報導，自發購買的女性職員說：「聽說包含了支持的意義，我覺得這是很好的機會。」愛媛縣政府國際課職員狩元駿說：「每年購買數量持續增加，我認為這代表（台灣鳳梨）相當受到好評。」

台灣鳳梨的特色是糖度高，甚至連鳳梨心都可以吃。愛媛縣內部分超市這幾天也都買得到台灣鳳梨。（譯者：黃名璽）1130609

延伸閱讀
台灣水果外銷再傳捷報 紅龍果經8年諮商獲准輸入日本水果外銷再傳捷報 台灣鳳梨經8年努力前進紐西蘭銷中受阻 台灣鳳梨外銷他國成長5倍 挑戰高價精品路線台灣推「水果外交」支持斐濟在地農業 日本媒體也盛讚台東鳳梨釋迦打進中國市場 華麗轉身伴隨高風險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：