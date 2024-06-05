台灣水果外銷再傳捷報 紅龍果經8年諮商獲准輸入日本

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農業部今天宣布，繼白肉紅龍果輸銷日本後，歷經8年諮商，日本農林水產省公告台灣三角柱屬整屬紅龍果，包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入。

繼農業部部長陳駿季近期接受中央社專訪透露紅龍果近期可輸銷日本，農業部國際事務司今天發布新聞宣布，日本農林水產省5日正式公告台灣的三角柱屬整屬紅龍果（Hylocereus spp.），包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入。

國際司說明，由於台灣是東方果實蠅及瓜實蠅發生地區，紅龍果鮮果實為其寄主，需要進行檢疫處理確認殺滅果實蠅後才可輸日；其檢疫條件為果肉中心達攝氏46.5度蒸熱處理30分鐘，確認殺滅果實蠅後可銷往日本。

而農業部動植物防疫檢疫署已於5月邀請2名日本檢疫官，來台辦理夏季鮮果實檢疫處理及輸出檢疫事宜，並完成相關設施認證及測試，隨時可以進行紅龍果輸出檢疫處理。

白龍果已率先准入日本多年，國際司說，民國99年，日本已開放台灣白肉紅龍果採蒸熱殺蟲處理輸日；後續考量國內紅肉種及紫紅肉種紅龍果的栽培面積已超越白肉種，且深具市場競爭力，所以在105年提送資料，向日方爭取同意台灣產三角柱屬紅龍果皆可輸日。

國際司並說，歷經8年努力及台日多次諮商，並配合日本於112年8月派遣檢疫官來台進行實地殺蟲試驗認證，確認結果符合殺蟲試驗標準，終於成功促成日方同意開放。

產地已做好出口準備，國際司補充，長期以來農業部積極輔導豐原、楠西、玉井及小港等4家外銷鮮果實蒸熱處理場，並透過冷鏈計畫推動相關處理場進行設備升級及環境改善，以提升檢疫處理效能及維持果品品質。

農業部統計，目前可輸出日本的作物包含芒果、葡萄、木瓜、紅龍果、椪柑、白柚、文旦、荔枝、棗、香蕉及鳳梨等11種鮮果實；去年出口日本近1萬8000多公噸，出口值近3000萬美元（約新台幣9億元），比105年出口量成長超過4倍，成為台灣水果最大外銷市場，證明台灣農產品受日本消費者高度肯定。

除成功開拓日本市場，國際司說，紅龍果已可輸銷加拿大、新加坡、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、帛琉、阿拉伯聯合大公國、巴林及荷蘭等國家地區。

農業部重申，近年積極拓銷高消費力市場，台灣生鮮水果去年外銷數量約3萬4000多公噸、外銷值近6300萬美元（約新台幣19億元），出口高消費市場更大幅成長，外銷值與105年相比，日本成長198.9%、加拿大成長126.1%、韓國成長28.9%、新加坡成長21.9%。（編輯：陳政偉）1130605