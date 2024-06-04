高雄玉荷包荔枝外銷 紐西蘭市占率穩定成長

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄玉荷包日前在紐西蘭都會區奧克蘭當地超市上架，儘管單價創新高仍供不應求。高雄市農業局表示，今年玉荷包量少價揚，但因品質好口感佳，紐西蘭市場占有率仍穩定增長。

高雄市農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，致力將高雄優質農特產品推往國際市場，由市府擔任幕後推手，結合產地、貿易商及國外通路，在美加紐澳各國辦理試吃會、媒體宣傳等拓銷活動，緊密串連產地、貿易商及進口商合作關係。

首場活動2日在紐西蘭都會區奧克蘭當地超市登場，上架高雄精品玉荷包，儘管單價創新高，市場仍反應熱烈、供不應求，紐西蘭市場佔有率仍穩定增長。

高雄市農業局表示，紐西蘭為近年亞洲荔枝的進口新興市場，更是台灣、中國、泰國及越南等多國角逐的新市場；台灣主打玉荷包，在紐西蘭不與其他國家打價格戰，採精品定位佔領高端市場，平均每公斤單價新台幣破千元仍供不應求。

農業局行銷輔導科指出，今年玉荷包荔枝因天候不佳減產，去年產量約1萬4112公噸，今年僅9372公噸。另外依出口統計資料，今年荔枝外銷量第一仍為日本，紐西蘭則躍升為第二大海外市場。

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因檢疫條件嚴格及運輸成本較高，台灣水果進軍紐西蘭具挑戰性，但農業局仍看好紐西蘭市場，輔導貿易商與優質果園合作，經過多日運輸及複合式檢疫，玉荷包仍以新鮮品質送到消費者手中，並透過試吃等行銷方式拓展知名度。

農業局長張清榮表示，今年高雄玉荷包荔枝外銷量約80公噸，輸紐外銷量預計可達15噸。未來將持續輔導高雄優質農特產品及精品水果出口紐西蘭，提升高雄農業國際競爭力。（編輯：孫承武）1130604