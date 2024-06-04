國際非洲豬瘟疫情嚴峻 卓榮泰：務必阻絕於境外

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）行政院長卓榮泰今天上午到台北郵件處理中心，視察國際郵包查驗管制措施，因國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，卓榮泰要求邊境相關部會提高警覺，落實查驗，務必阻絕於境外。

農業部動植物防疫檢疫署向卓榮泰簡報，非洲豬瘟只要少量病毒，就會造成大規模豬隻傳染，一旦入侵就難以根除，目前國際間非洲豬瘟疫情仍嚴峻，已擴及世界80國，亞洲有18個國家通報，台灣與日本是東亞唯二非疫區國家。

不過防檢署從旅客違規攜帶、國際郵包、違規快遞中採樣的豬肉品，仍持續在來自中國大陸、越南、泰國的樣本中，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸。

防檢署指出，為防止非洲豬瘟疫情藉由國際郵包寄送的豬肉品傳入台灣，農業部於民國111年公告實施相關裁罰，輸入人違規寄送檢疫物，首次裁處新台幣20萬元，第2次（含）以上則裁處100萬元，到今年5月26日，已裁罰8案13件。

卓榮泰為非洲豬瘟中央災害應變中心召集人，他感謝執行邊境防疫各CIQS相關部會多年來的堅持與努力，110年至今，違規寄送豬肉產品郵包件數雖有下降，但今年至今仍有111件 ，還是存在很大威脅，各單位一定要落實邊境管制，嚴格把關，阻絕非洲豬瘟疫情於境外。

卓榮泰呼籲民眾切勿網購境外肉類製品，並告知海外親友，不要自境外寄送豬肉產品到台灣，維護台灣畜產品衛生安全及農業生產永續發展。

卓榮泰在農業部長陳駿季、交通部長李孟諺與財政部長莊翠雲陪同下，實際了解台北郵件處理中心對國際郵包處理流程，會將來自非洲豬瘟高風險區的郵包分流，並由檢疫犬嗅聞偵測，再以X光機逐件檢查，有疑似動物檢疫物就開封檢驗，查獲不合格動物檢疫物立即開立處理書，送達收件人，並針對違規豬肉產品採樣送檢。（編輯：張雅淨）1130604