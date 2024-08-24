農業部：申請台灣為豬瘟非疫國 23日已提交資料

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）台灣7月1日達成全國豬瘟疫苗拔針滿1年，農業部說，昨天已向世界動物衛生組織提交申請「豬瘟非疫國」，若順利獲認定，明年5月台灣將率先成為亞洲唯一獲認定豬瘟非疫國。

農業部發布新聞稿指出，台灣從民國110年起啟動各項強化監測機制，都沒有發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播風險極低，經專家評估後，以穩健方式推動112年起分階段停止施打豬瘟疫苗，並於112年7月1日全面停止疫苗接種。

農業部指出，近期防檢署經過專家會議，確保遞交申請案件資料滿足世界動物衛生組織（WOAH）認定「豬瘟非疫國」的所有要求，已經於昨天向WOAH提交申請「豬瘟非疫國」案件資料，若順利在114年5月獲WOAH認定，屆時台灣將成為亞洲唯一獲WOAH認定的豬瘟非疫國。

農業部也說，若申請成功，台灣將成為亞洲唯一口蹄疫、豬瘟及非洲豬瘟3大重大疾病非疫國，對於養豬產業，不僅能降低養豬場人力及疫苗費用，還能減少因疫苗副作用造成的損失，降低豬隻飼養成本，並提升台灣豬肉產品在國際市場的競爭力。

農業部表示，後續將持續輔導養豬場升級及屠宰場HACCP認證，以應對貿易自由化挑戰，並積極拓展台灣優質生鮮豬肉外銷歐、美及日本等國市場，進一步提升台灣豬肉產品的海外市占率及競爭力。（編輯：陳政偉）1130824