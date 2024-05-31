非洲豬瘟防疫 飛機餐打包入境當心觸法

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）邊境違規豬肉檢出非洲豬瘟近1成，端午節近，繼非洲豬瘟中央災害應變中心提醒，切莫違規攜入或郵遞豬肉產品入境，以免受重罰，衛生福利部今天說：「打包飛機餐也不行。」

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開第30次會議，會中評估國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，迄今在邊境查獲違規豬肉產品檢出病毒陽性率9.8%，顯示境外傳入疫情風險仍高。

邊境由衛生福利部食品藥物管理署、財政部關務署、農業部動植物防疫檢疫署共同把關。食藥署副署長林金富今天告訴中央社記者，非洲豬瘟防範由農業部主政，因為這是防疫檢疫的問題，但在合作機制上，若邊境發現民眾從疫區攜帶疑似肉品來台，就會移請農業部判斷。

他特別提醒，「飛機餐也不行」，有些民眾可能沒吃完又不想浪費，就把飛機餐打包帶走，結果因此不慎觸法，雖然通常應該是先勸導丟棄，不配合才開罰，但罰責很重，千萬不要心存僥倖。

端午節將至，應變中心提醒，應景食品內餡多含有豬肉，千萬不要從近3年發生非洲豬瘟國家或地區違規攜帶豬肉產品入境，或以郵遞寄送方式輸入豬肉產品，第1次就會裁罰新台幣20萬元。（編輯：管中維）1130531