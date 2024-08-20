連鎖日本餐廳業者山椒包 農藥殘留違規邊境遭攔

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部食藥署公布邊境查驗不合格名單，旗下有「すき家」和「はま寿司」的台灣善商股份有限公司，從日本進口小袋山椒農藥殘留違規，在邊境遭攔，未進入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如德國進口洋甘菊茶、越南進口鮮甜豆莢、希臘進口奧勒岡葉、中國進口乾燥龍眼花等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，旗下有「すき家」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司在這次名單裡，不合格產品是從日本進口的「山椒（小袋）（SK JAPANESE PEPPER MINI PACK）」，被檢出農藥殘留含量不符規定，共10.8公斤的不符合商品必須依照規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富今天向媒體說明，這批不合格日本小袋山椒檢出殘留農藥亞滅培0.36ppm，超過定量極限0.05ppm；同時還發現了不得檢出的陶斯松0.08ppm。邊境檢驗強度將從原先的2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。

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另外，這次邊境查驗也在2家不同進口商發現來自中國的「辣椒乾」有農藥殘留含量不符規定情況，分別為爾邦得股份有限公司與信和股份有限公司，皆進口1萬6000公斤辣椒乾，各自檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm與殘留農藥芬普尼0.004ppm。

林金富表示，不符合中國「辣椒乾」商品依規定退運或銷毀。據統計，近半年邊境受理中國辣椒乾報驗批數為78批，其中6批不合格，原因皆為農藥殘留不合格，從今年3月6日到明年3月5日，對中國辣椒乾全面採取監視查驗，檢驗農藥與蘇丹色素，100%查驗合格才可輸入。（編輯：陳政偉）1130820