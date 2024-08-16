食藥署首次國道服務區餐飲業稽查 3業者違規遭罰

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）食藥署今天公布首次國道服務區餐飲業稽查結果，石碇、中壢及東山服務區都有業者違規，包括2家標示違規、1家綠茶產品腸桿菌科超標，各裁處3萬到15萬元、共21萬元。

國道休息區是用路人短暫休息的重要場所，衛生福利部食品藥物管理署首次聯合各地方政府衛生局執行「113年國道服務區餐飲業稽查專案」，今天公布結果。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，共查核159家國道服務區供餐業者，並抽驗共160件產品，包括即食餐食、現場供應飲冰品及自製調味醬等，檢驗食品中微生物衛生標準。

這次有2家業者被查獲標示違規，其中1家是在石碇服務區的摩斯雞塊，沒有在外包裝標示並加註「僅供熟食」或「熟食供應」等同字義的醒語，依食品安全衛生管理法，針對上游業者魔術食品工業股份有限公司裁處新台幣15萬元。

另1家則是中壢服務區的田媽媽傳統滷味（田媽媽滷味），現場使用豬肉片（重組肉）菜單未標示，裁處3萬元。

而東山服務區的翰林國際企業股份有限公司（翰林茶棧）的綠茶產品，被檢出腸桿菌科83 CFU/mL。林金富解釋，標準限量為10 CFU/mL，裁處3萬元。

食藥署呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，並落實自主管理，以確保食品衛生安全，否則可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1130816