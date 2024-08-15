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食藥署修正農藥殘留標準 預告禁大克蟎及陶斯松

2024/8/15 13:16（8/15 13:23 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正農藥殘留容許量標準，包括增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥，及增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品殘留容許量。預告期60天。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，這次修正主要因應國內使用需求，其中在增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥部分，國際上認為陶斯松影響嬰幼兒的腦部發育，4月1日起已全面退出環境用藥。

至於大克蟎，林金富說，農業部評估認為沒有使用需求，而非特別對人體有什麼影響，另外如刪除益發靈農藥的14項殘留容許量，也是基於同樣理由。

他解釋，農業部先刪除使用規定，不准農民使用，後續食藥署參酌農產品儲架期，同步新增刪除農藥殘留容許量標準；儲架期是指貨物上架後，等賣完或過期下架，避免業者可能因產品被檢出農藥殘留違規挨罰，根據作物保存期限長短來訂定。

食藥署即起預告修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，修正內容為增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物的殘留容許量、刪除益發靈農藥的14項殘留容許量、增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量農藥、增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥，以及增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品的殘留容許量。預告評論期60日，以蒐集各界意見。

食藥署表示，將持續監測市售農產品的農藥殘留，如發現有違反農藥殘留容許量標準規定者，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因，依法處辦，讓民眾食的安心。（編輯：陳政偉）1130815

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