喝飲料減糖還不夠 營養師提撇步避踩雷

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）台灣人愛喝飲料，儘管近年健康意識抬頭，不少人改喝半糖，營養師今天提醒健康喝小撇步，點飲料時「糖量、熱量都要看」，最好仔細查看標示，以免誤踩熱量地雷，且儘量不加料。

炎炎夏日，來杯飲料消暑解渴剛好，根據衛生福利部食品藥物管理署最新稽查結果，查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者384家，抽驗474件中，37件不合格、占7.8%，以26件為標示不合格最多，包含原料產地、總糖量、總熱量、咖啡因含量等。

食藥署副署長林金富在例行記者會中說明，業者在標示類最常誤踩2大地雷，首先是「總糖量或總熱量」與實質標示不同，衛生局會要求業者現場調製1杯飲品，並帶回檢測總熱量與糖量，如超過上限的20%即視為違規。

另1項常見違規原因則是咖啡因含量超標，食品組簡任技正周珮如指出，含咖啡因成分的現場調製飲料，應標示此杯飲料總咖啡因含量最高值，並加註「最高值」，或以「紅、黃、綠」等燈號標示，如：每杯咖啡因大於等於201毫克為紅色、101至200毫克為黃色、小於等於100毫克則是綠色。

依「國民健康飲食指標」，台北慈濟醫院營養師侯沂錚說明，每天飲食，攝取糖量不宜超過總熱量的10%，假設每天攝取2000大卡，換算添加糖量不宜超過200大卡，相當於10顆方糖。

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侯沂錚指出，雖然近年民眾健康意識抬頭，但以700cc的一般市售手搖飲料來說，半糖的含糖量仍約10顆方糖左右，不小心就超標，建議在選擇時，可參考連鎖飲料店所揭露的總糖量、總熱量、總咖啡因含量等標示。

侯沂錚也提醒，布丁、養樂多、蜜汁熬煮芋頭等熱量都很高，挑選時應盡量不加料；循序漸進調整甜度，可先選擇微糖，慢慢調整至無糖，記得點飲料時「糖量、熱量都要看」，特別是有減重需求的民眾、糖尿病患者等。（編輯：管中維）1130814