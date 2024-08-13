飲冰品稽查34家違規 大苑子南投店青茶腸桿菌科超標40倍

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）炎炎夏日人手一杯手搖飲，食藥署今天公布最新調製飲品及冰品稽查結果，共34家業者查獲違規，不乏知名店家，以一間連鎖品牌業者分店的文山青茶腸桿菌科超標40倍最嚴重，挨罰3萬元。

為維護民眾食用現場調製飲料及冰品的衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「113年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，結果今天公布。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，這次共查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者384家，抽驗474件，共34家業者被查獲違規狀況，相關違規已由地方政府衛生局依法處辦，累計裁罰新台幣122萬元罰鍰。

這次抽驗結果，5件飲料及冰品未符合食品中微生物衛生標準，以大胖子茶飲專賣店（大苑子南投店）的文山青茶。林金富表示，腸桿菌科標準為10 CFU/mL，抽驗產品被檢出410 CFU/mL，超標40倍相當嚴重，依違反食安法第17條規定，裁處3萬元。

此外，嘉義縣朴子市的萬齋心茶坊（古丁原味品茶館）一口氣違反2項規定，包括「紅茶」茶葉原料原產地、「古丁阿薩姆紅」總糖量及總熱量不符合標示規定，各裁罰4萬元，共8萬元罰鍰。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢告訴媒體，腸桿菌科作為檢測標準，超標代表環境、產製過程受到污染，至於是否還要其他毒素要透過檢測才能知道，但單就腸桿菌科超標，民眾吃了可能因此腸胃炎，輕則腸胃不適，嚴重者嘔吐、腹瀉，甚至發燒。（編輯：陳政偉）1130813

（食藥署提供）

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