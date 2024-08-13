涓豆腐母公司豆府集團進口中國辣粉 殘留農藥超標遭攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，旗下有涓豆腐等餐飲品牌的豆府股份有限公司，從中國進口2批辣椒粉被檢出殘留農藥克美素違規，共1000公斤遭邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，如印尼調味醬塊、越南大白菜等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，旗下有涓豆腐、北村豆腐家等品牌的豆府股份有限公司從中國進口「辣椒粉（DKORE COARSE CHILLI PEPPER POWER）」，檢出殘留農藥克美素各0.22ppm、0.28ppm，違反不得檢出規定，共2批、1000公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪說說明，今年初爆發蘇丹色素食安風暴後，中國大陸和印度進口的辣椒粉仍被檢出蘇丹紅，目前針對兩國採監視查驗，其餘國家則回歸原先的風險管制強度；若在邊境檢出蘇丹色素違規一律銷毀，檢出農藥則依規定退運或銷毀。

此外，莊巨食品股份有限公司從新加坡輸入、品牌名稱為「了凡」的「油雞香辛料」，因農藥二四地殘留量超標。林金富說，業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將從原先的2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。（編輯：陳清芳）1130813