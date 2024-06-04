韓國進口辣椒粉、酸黃瓜農藥殘留等違規 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有2批不同業者分別從韓國進口的辣椒粉、酸黃瓜，各被檢出農藥殘留、防腐劑含量等違規，均依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有8項檢驗不合格產品，如越南大白菜、馬來西亞肉骨茶古早味湯滷包等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中韓國電商平台酷澎從韓國進口「韓式辣椒粉（8809002414714 SUNVILLAGE KOREAN PEPPER POWDER （THICK POWDER TYPE））」，被檢出殘留農藥氟尼胺0.17ppm、依芬寧0.37ppm、得克利1.3ppm，違反不得檢出等規定，共1批、108.90公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，目前邊境針對辣椒及其相關產品，不分產地、國別都採最嚴格的監視查驗，也就是100%逐批抽查蘇丹色素及農藥，檢驗合格才放行，預計維持到明年3月5日。

但根據食藥署統計，韓國辣椒粉從去年11月27日到今年5月27日期間，報驗43批，其中6批不合格、占13.95%。

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林金富說，因違規比例偏高，原本行文要求韓國官方在5月27日前提出不合格原因說明與改善措施，當時獲回覆仍在調查，無法如期提供，希望展延到6月30日，已予以同意。

此外，這次還有同樣從韓國進口的「酸黃瓜（Pickle）」被檢出防腐劑己二烯酸0.25g/kg違規，共720公斤依規定退運或銷毀。林金富說，酸黃瓜未在己二烯酸的准用食品範圍內，輸入業者愛食客股份有限公司是首次違規，將調整為加強抽驗同產地、同號列產品。（編輯：張雅淨）1130604