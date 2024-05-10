降低草莓即食品農藥風險 消基會籲明確檢驗方式

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）蛋糕上的草莓勾人食慾，消基會用現行檢驗生鮮蔬果類農藥殘留方式檢測，1件有不得檢出的農藥。消基會說，目前這類產品無標準檢驗方式可衡量風險，呼籲主管機關明確檢驗方式。

消基會今年2月在六都的蛋糕店、甜點專賣店等購買草莓即食品進行農藥檢測，今天召開記者會公布調查測試結果。

消基會董事長吳榮達指出，近年邊境檢驗進口草莓不合格頻傳，草莓經過清洗其實可以減少農藥殘留，但市售草莓即食品中的草莓是否清洗、有農藥殘留，讓消費者擔憂，消基會因此進行檢測。

消基會副董事長徐則鈺表示，消基會2月購買了17件草莓即食品（其中2件因樣品量不足再次採購）並進行411項農藥殘留測試，結果有16件檢出農藥殘留，但「檢出量都小於農藥殘留容許標準」，另1件則是第1次有檢出不得檢出的農藥二氯松及三氯松，第2次則是都無農藥殘留，研判是因為業者採購的草莓樣品來源不同導致。

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針對這次檢驗結果，消基會強調，這次使用的檢驗方法適用範圍僅限於蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物等食品，對於這次調查草莓食品中的草莓為基質時並不適用。

吳榮達說，國內現行法規針對生鮮農產品有明確的檢出標準及檢驗方式，但當農產品用到即食品加工，主管機關並沒有訂定明確檢測方式，因此以現有法規規定農藥殘留數量標準來檢視是否恰當，主管機關應重視，進行研究評估是否應有更嚴格的要求，讓消費者可以安心食用。（編輯：管中維）1130510