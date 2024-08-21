農業部媒合農會與民企 打造「農易送」運費省3成

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農業部長陳駿季今天宣布，已媒合204家農漁會、OKmart物流上千據點，共創「農易送EXPRESS」平台，物流運費省3成，試營運即達2萬多件，呼籲其他農會也加入。

農業部輔導處今天召開「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，農業部長陳駿季出席。

陳駿季宣布，權衡運作效能，農業部捨以政府出資補助農漁會購置運輸車模式，而是媒合農漁會與OKmart物流系統整合，已獲204家農漁會簽約參與，加上OKmart上千個據點，合計約1200處據點彙整，打造全國農產物流網「農易送EXPRESS」。

陳駿季指出，這樣的市場整合運作模式，政府不用出資，就能提高、善用市場既有的物流設備運作效能，促成農民寄送產品費用比目前自行找業者運送省3成，也可因此回饋消費者買到較實惠的價格。

陳駿季表示，而且「農易送EXPRESS」試營運3、4個月以來，已有1.6萬件物流訂單來自農民，農會下單運送也有約1萬件，成效可見。

陳駿季說，目前參與的農會銷售訂單也因此增加20%，迄今有204家農漁會響應，占總數342家的近6成，呼籲其他農漁會也加入，因為網絡愈大，物流效能會愈高，希望可達到8、9成農漁會都加入。

與會的台中市霧峰區農會總幹事黃景建表示，他也是由13家農漁會共同組成的台灣農創興業股份有限公司總經理，目前已營運4、5年的電商平台「農創電商」，也參與「農易送EXPRESS」物流運作，並提供免上架費優惠。

OKmart總經理魏國志告訴中央社記者，運費能比目前農民自行處理運送的費用降低3成，就是因為此物流系統夠大，可攤提成本。

新竹縣新埔鎮農會總幹事曾庭熙並說，現在物流費用一直上漲，比市場行情省3成，對農民、農會來說都差很多。（編輯：張雅淨）1130821